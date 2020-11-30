Каракас, , 11:00 — REGNUM В Венесуэле начинается месяц ослабления ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina.

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В течение всего декабря будут работать, в частности, 53 социально-экономических, коммерческих, производственных сектора, а также сферы услуг, туризма и отдыха. При этом отмечается, что работа предприятий будет производиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Соответствующее решение властей связано с сокращением числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

Отмечается также, что в регионах, граничащих с Колумбией и Бразилией, на аналогичный период будет отменён комендантский час.