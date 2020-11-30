Волгоград, , 11:06 — REGNUM Проверить наличие и достаточность резерва противогололёдных материалов поручил 30 ноября на заседании оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Общественный транспорт и школьные автобусы проверят на оснащение зимними шинами, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным синоптиков, в ближайшие недели на территории Волгоградской области ожидается неустойчивая погода. Профильным службам поручено проверить объёмы противогололёдных материалов, своевременное их использование на тротуарах и пешеходных дорожках, а на случай резкого ухудшения погодных условий проработать места отстоя транспортных средств, прежде всего, на подъездах к Волгограду.

«Необходимо ещё раз проверить готовность снегоуборочной и другой спецтехники предприятий и организаций к работе в зимних условиях, провести контрольные проверки автотранспортных предприятий Волгоградской области. Особое внимание нужно обратить на готовность общественного транспорта, школьных и служебных автобусов, перевод их в полном объёме на использование шин, приспособленных к безопасной эксплуатации зимой», — подчеркнул губернатор.

На борьбу с гололёдом заготовили свыше 100 тысяч тонн материалов, федеральные трассы в регионе будут расчищать 184 единицы техники.