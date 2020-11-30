Ставрополь, , 10:58 — REGNUM Исправительная колония в Курском районе Ставропольского края по вине бывшего начальника и главного инженера недополучила от подрядчика крупную партию пшеницы. В отношении них возбуждены уголовные дела о халатности, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемые не контролировали исполнение подрядчиком договора на поставку в колонию пшеницы. В результате исправительное учреждение не получило оплаченный товар на сумму более 11 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший сотрудник колонии в Кочубеевском районе Ставрополья был признан виновным во взяточничестве. Установлено, что он неоднократно получал деньги за передачу заключенным мобильных телефонов.