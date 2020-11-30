Пермь, , 10:58 — REGNUM В Перми из-за пандемии коронавирусной инфекции застряли животные цирковой компании Big Top «Circus Wielki». Два слона, шесть верблюдов, четыре пони и лошадь девять месяцев живут в вольерах цирка, сообщает портал «ПроПермь».

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С середины марта труппа дала только три представления. Программу «Остров сокровищ» привезло смоленское ООО «Циркус». У компании есть обязательства по прокату программы перед польской стороной и заключенные с Росгосцирком договоры на организацию представлений в Перми и Владивостоке. Однако документы на пребывание в России оформлены до 9 июня. В мае была предпринята попытка расторгнуть договор и вывезти животных. Но компания «Циркус» предложила полякам для легализации в России переоформить имущество цирка по так называемому «таможенному режиму 40». Он подразумевает собой ввоз продукции, грузов либо технологий на территорию России без обязанности обратного реэкспорта.

Устно компании обговорили то, что условие будет временным и при возможности слоны возвратятся в Польшу. Но впоследствии поляки отказались от предложенного смоленской компанией варианта. Между тем «Циркус» уже оформил животных на себя. Российский представитель «Circus Wielki» Сергей Сологубов предположил, что российская компания хочет ставить слонов в РФ навсегда, и направил письма о вероятности махинаций с имуществом польского цирка руководителям Пермского и Приволжского таможенного управления.

«Я первый раз слышу, что кто-то хочет вернуть их в Варшаву», отметил в свою очередь представитель ООО «Циркус» Тарас Ижморев. Содержание и питание животных сегодня оплачивает компания-прокатчик.