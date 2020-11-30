Новосибирск, , 10:57 — REGNUM В Новосибирске управляющая компания задолжала по коммунальным услугам Сибирской генерирующей компании (СГК) 1,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Установлено, что между акционерными обществами «Управляющая компания «Город» и «Сибирская энергетическая компания» заключён договор теплоснабжения и поставки горячей воды для обеспечения нужд жителей обслуживаемых управляющей компанией двух многоквартирных домов. У обслуживающей организации образовалась задолженность за поставленную тепловую энергию, что могло повлечь за собой ограничение этой коммунальные услуги жильцам домов и нарушить их жилищные права», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура внесла руководителю УК представление, после чего задолженность была погашена.

Ранее и сообщало, что просроченная задолженность УК и ТСЖ Новосибирска за отопление и горячую воду по состоянию на ноябрь превысила 208 млн рублей.

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