Севастополь, , 10:56 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства региона. На 28 ноября сообщалось о 62 новых случаях заражения, 29 ноября региональный оперштаб данные не публиковал.

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»По состоянию на утро 30 ноября зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 4 человека госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в пресс-службе правительства города.

За последние сутки с выздоровлением выписаны 17 пациентов, статистику смертности пополнил один новый случай — скончался 58-летний мужчина.

За период пандемии в Севастополе подтвердили 4346 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3789 человек, 120 умерли. В стационарах города продолжают лечение 162 пациента с диагнозом COVID-19, ещё 249 лечатся амбулаторно.