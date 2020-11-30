Уфа, , 10:53 — REGNUM Полномочия депутата досрочно прекращены по требованию прокурора в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры Гафурийского района республики внесли представление в адрес председателя Совета сельского поселения Ташбукановский сельсовет, в котором потребовали досрочно прекратить полномочия депутата.

Отмечается, что ранее вступил в законную силу приговор в отношении депутата, согласно которому народный избранник был признан виновным в незаконной охоте. Суд установил, что мужчина, не имея разрешение на ношение и хранение оружия, застрелил лося из ружья.

Сообщается, что согласно действующему законодательству, полномочия депутата должны быть прекращены досрочно, если в отношении него вступил в законную силу обвинительный приговор суда. Требования прокуратуры удовлетворены: полномочия народного избранника прекращены.

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