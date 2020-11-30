Ирвайн, США, , 10:51 — REGNUM Blizzard Entertainment разрешила игрокам World of Warcraft бесплатно перенести своих персонажей на менее загруженные серверы. Об этом сообщалось 29 ноября на официальном сайте проекта.

«Перенаселение» игровых серверов произошло из-за релиза дополнения Shadowlands. Сообщается, что в России перенести своего персонажа можно будет только с сервера «Гордунни» — именно он считается самым загруженным.

Напомним, Shadowlands — это новое масштабное дополнение для игры World of Warcraft. В нём персонажи геймеров отправляются в загробный мир, чтобы спасти лидеров своих фракций и дать отпор Сильване Ветрокрылой.

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