Казань, , 10:54 — REGNUM С 1 декабря в столице Татарии запланировали провести декаду инвалидов. В 2020 году 270 казанских семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь на общую сумму более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Учреждениями здравоохранения организовано обследование нетранспортабельных инвалидов на дому с функциональными и лабораторными методами исследования. Для одиноких инвалидов, которые находятся на надомном социальном обслуживании по заявке соцработника проведут уборку квартир и придомовых территорий. Культурно-развлекательные мероприятия из-за санитарно-эпидемиологической обстановки доступны лишь в онлайн-формате.

Порядка 86 тыс. инвалидов проживают в Казани, из них более 5 тыс. — несовершеннолетние. С 2018 года городским семьям, воспитывающих таких детей, предоставляются льготы по налогу на имущество. По поручению кабинета министров такая практика распространяется в города и районы Татарии.

ИА REGNUM напоминает, решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписать постановление, упрощающее процедуру оформления инвалидности, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Читайте также: В сети обсудили упрощение правил оформления инвалидности в РФ