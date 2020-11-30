Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM В Свердловской области обнаружили ещё 381 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 29 ноября 2020 года в области регистрировали то же количество случаев заражения — 381.

По данным оперштаба, за минувшие сутки вирус выявляли у жителей Екатеринбурга (172), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Теперь в регионе подтверждено 46 326 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили дистанционный режим обучения.

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