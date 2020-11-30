Краснодар, , 10:49 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 ноября. Самому младшему из новых пациентов — год, самому старшему — 90 лет.

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Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — там выявили 65 новых носителей, в Павловском районе подтвердили 14 новых случаев заражения, в Сочи — 11, в Анапе — десять, в Туапсинском и Калининском районах подтверждено по семь случаев.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае подтверждено уже 22 089 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 14 964 пациента, скончались 599 человек.

В тяжелом состоянии в стационарах Краснодарского края находится 61 пациент: 58 из них подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на ЭКМО.