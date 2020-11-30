Москва, , 10:49 — REGNUM Правительство РФ направит более 113 млн рублей на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы», — заявил Мишустин.

По его словам, выделенные средства будут направлены в том числе на проведение исследования окружающей среды, медосмотры специалистов, строительство системы водоснабжения.