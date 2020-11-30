Москва, , 10:49 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 368 пациентов. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 39 895.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 26 338 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 2 295 654.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 1 778 704 человека, 17 247 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 459 пациентов.