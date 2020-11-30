Вашингтон, , 10:47 — REGNUM В Twitter-аккаунте Xbox Game Pass появился скриншот загадочного письма от некоей Мелиссы Макгеймпасс (Melissa McGamepass). Вероятно, таким образом представители Microsoft намекают на появление новых игр в сервисе.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1333093364976128000

В письме говорится об успехах Game Pass и о таинственном анонсе со «зловещим красным светом». Фанаты считают, что намёк на скорое появление игры Control в сервисе.

Напомним, Xbox Game Pass — это сервис ежемесячной подписки от компании Microsoft. С его помощью геймеры за фиксированную плату могут получать доступ к богатой библиотеке видеоигр на PC и Xbox.

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