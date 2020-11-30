Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с обрушением трубы котельной на Октябрьской набережной в ночь на понедельник, 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, во время демонтажа трубы котельной на территории строительной площадки произошло ее обрушение. От осколков и звуковой волны пострадали несколько автомобилей и фасады жилых домов вблизи стройки.

Как уточнили в надзорном ведомстве, прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций, на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на объекте, а также при содержании и обслуживании трубы в период эксплуатации.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили в пресс-службе прокуратуры.

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