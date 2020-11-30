Всеволожск, Ленинградская область, , 10:48 — REGNUM Крышу многоэтажного дома во Всеволожске, где поздним вечером 29 ноября прогремел взрыв газа, накроют специальным коробом, чтобы жители не пострадавших в результате ЧП квартир смогли продолжить жить в своих домах. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, сегодня в администрации региона состоялось расширенное совещание по устранению последствий взрыва в жилом доме во Всеволожске. В нём приняли участие также застройщик и проектировщик пострадавшего многоэтажного дома.

«Они готовы напрямую заключить с городской администрацией договор, чтобы провести работы по обследованию верхних этажей», — уточнил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, региональные власти в оперативном порядке решили заключить договор на закрытие верхнего этажа специальным коробом, для того чтобы жильцы десятого этажа и ниже не испытывали дискомфорта.

«Очень важно сегодня определить сроки. Пока я поставил задачу, чтобы всё успеть сделать до Нового года, но пока это оптимистичный срок. Всё будет ясно после того, как будет проведено обследование», — добавил он.

В администрации Ленобласти рассчитывают, что работа будет проделана очень быстро, и в течение нескольких ближайших дней специалисты будут понимать, какие работы необходимо будет провести.

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Напомним, 29 ноября около 21:40 в микрорайоне Южный города Всеволожска на улице Добровольского произошел взрыв в одной из квартир. По предварительным данным, разорвало баллон с газом, который использовали ремонтники. После взрыва в квартире начался пожар, который потушили к двум часам ночи. Из дома эвакуировали 40 жильцов. Пострадал ребенок, ему оказали помощь. Возбуждено уголовное дело.

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