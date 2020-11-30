Москва, , 10:40 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 15 российских военных в 1999 году.

Сообщается, что задержанные уроженцы Чечни Идалов Асланбек и Идалов Саламбек 4 октября 1999 года в составе бандформирований Басаева и Хаттаба участвовали в боестолкновении с российскими военными у чеченской станции Червленная Шелковского района. В том бою погибли 15 военных ВС РФ, еще 28 получили ранения.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Вооружённый мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года сотрудники силовых структур задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Пойманы уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев и Загир Якубов 1975 и 1977 годов рождения. Им инкриминируется бандитизм, участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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