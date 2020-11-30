Красноярск, , 10:38 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, за последние сутки зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 335 случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Уточняется, что темп прироста за сутки — 0,9%.

Всего в регионе зарегистрировано 36 232 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 11 043 человека, в том числе за последние сутки — 835 человек.

Снято с медицинского наблюдения за сутки 815 человек.