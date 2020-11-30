Магнитогорск, Челябинская область, , 10:37 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области руководитель одной из фирм уклонился от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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По данным следователей, в 2017 году он не уплатил более 39 млн рублей. Это стало возможно после представления в налоговый орган заведомо ложной информации о праве на вычеты.

Сейчас по делу идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании меры пресечения.