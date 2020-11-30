Сан-Матео, США, , 10:36 — REGNUM В магазине PS Store стартовала большая распродажа игр для консоли PlayStation 4. Об этом 30 ноября сообщает «Игромания».

Акция продлится до 23 декабря 2020 года. В рамках её проведения популярные игры для PS4 можно будет купить со скидкой до 80%.

Напомним, PS Store — это официальный онлайн-магазин игр для консолей семейства PlayStation. В нём регулярно проходят различные акции.

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