Орск, Оренбургская область, , 10:34 — REGNUM В Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется начальник отдела материально-технического обеспечения Сервисного локомотивного депо. Женщине инкриминируют растрату вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, начальник отдела депо в августе 2020 года оформила подложные документы, на основании которых незаконно вывезла с территории предприятия и передала третьим лицам части двигателей локомотивов на сумму более 1,8 млн рублей.

Автомобиль с грузом был задержан полицией. Имущество локомотивного депо возвращено собственнику. Уголовное дело готово для передачи в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.