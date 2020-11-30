Токио, , 10:32 — REGNUM В марте 2021 года состоится концерт Shin Megami Tensei Online Live 2021: Ongaku no Kotowari, состоящий из саундтреков видеоигр франшизы Shin Megami Tensei. Об этом 30 ноября сообщает портал PCGamesN.

Концерт пройдёт в онлайн-формате, его продолжительность будет составлять около двух часов. Сообщается, что посмотреть выступление можно будет с 20 по 27 марта 2021 года — доступ будет только у пользователей, купивших билет.

Напомним, Shin Megami Tensei — это серия японских ролевых игр от компании Atlus. За пределами Японии большей популярностью пользуется её спин-офф — франшиза Persona.

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