Токио, , 10:27 — REGNUM Парк развлечений Super Nintendo World откроется 4 февраля 2021 года. Об этом сообщается 30 ноября в Twitter-аккаунте Universal Studios Japan.

https://twitter.com/USJ_Official/status/1333274615523655680

Также стали дополнительные подробности о работе некоторых аттракционов. Например, на горках по мотивам игры Mario Kart посетителям будут выдавать специальные гарнитуры дополненной реальности.

Напомним, Super Nintendo World — это парк аттракционов, выполненный в стилистике видеоигр компании Nintendo. Его открытие должно было состояться летом 2020 года, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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