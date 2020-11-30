Ставрополь, , 10:26 — REGNUM Более 700 млн рублей направят на развитие водоснабжения на Ставрополье в 2021 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Планируется завершить ряд уже начатых проектов, а также приступить к реализации новых, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в управлении по информполитике правительства региона.

В первой половине следующего года, как ожидается, завершится строительство магистрального водовода к станице Ессентукской, что решит проблему дефицита и качества воды для 18,5 тыс. местных жителей. Строительство межпоселкового водовода в Предгорном районе позволит обеспечить качественной водой семь населенных пунктов района и южную часть Пятигорска.

Также планируется реконструировать очистные сооружения водоснабжения Новоалександровска, построить ливневый коллектор в Пятигорске. В будущем году должно завершиться и строительство межпоселкового водовода «Восточный», начатое в сентябре 2019 года. Предполагается, что он обеспечит водоснабжением 3,6 тыс. жителей в восьми населенных пунктах Новоалександровского городского округа.

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