Челябинск, , 10:24 — REGNUM В Челябинской области к 30 ноября обнаружили ещё 12 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Эти сведения приводит оперштаб.

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Семь человек умерли от COVID-19. Среди них 83-летний и 84-летний мужчины, а также 52-летняя, 78-летняя, 79-летняя, 81-летняя и 83-летняя женщины. Ещё пятеро скончались от других причин. У женщины 68 лет был хронический лимфолейкоз, у 83-летней — гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность, у 46-летней — хронический гломерулонефрит и хроническая почечная недостаточность, у мужчин 88 лет — постинфарктный кардиосклероз и лёгочно-сердечная недостаточность, а у 81-летнего — лимфома и гипертоническая болезнь.

От ковида в Челябинской области скончался уже 301 человек. Ещё 583 умерли от других болезней.