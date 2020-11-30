Белгород, , 10:25 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, который признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, будет после 20-дневного карантина переведен из СИЗО в Белгороде в колонию. Об этом 30 ноября сообщил один из адвокатов актера Андрей Алешкин.

«Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести (в колонию — ред.)», — приводит слова адвоката ТАСС.

При этом известно, что Ефремов будет отбывать свой срок в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, в которой ранее содержались осужденные за драку в Москве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что родственники погибшего курьера Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отозвали иск о компенсации морального вреда.