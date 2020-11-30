Москва, , 10:34 — REGNUM Свыше 6 млрд рублей возвращено в бюджет после продажи имущества бывшего начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, которого обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает 30 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям источника, после изъятия судом имущество полковника, включая дорогие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, продали на международном рынке. Через валютную биржу полученные средства вернули в российский бюджет.

«Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

Черкалину инкриминируют мошенничество и получение взяток. Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии его имущества, этот иск удовлетворил Головинский суд Москвы. У полковника изъяли наручные часы, дамские сумочки, драгоценности, квартиры и загородные участки, деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в апреле 2019 года.