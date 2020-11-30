Бузулук, Оренбургская область, , 10:23 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области вынесен приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновным в грабеже с применением насилия и склонении к употреблению наркотиков 15-летней девушки, сообщает СУ СКР п региону.

Установлено, что мужчины в возрасте 21 года и 37 лет, находясь в квартире дома, забрали ювелирное украшение у подростка. Кроме того, девушку склоняли к употреблению наркотических психоактивных веществ.

Суд назначил мужчинам наказание в виде восьми и 11 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.