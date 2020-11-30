Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Петербургские коммунисты возмущены тем, что телеведущая Ксения Собчак, недавно переболевшая коронавирусной инфекцией, побывала на спектакле Малого драматического театра — Театра Европы и порадовалась полностью заполненному залу. Коммунисты требуют привлечь Собчак к ответственности, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе петербургского отделения партии «Коммунисты России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Ксения Собчак в компании друзей посмотрела спектакль «Братья Карамазовы» и отметила, что в зале не было «ни одного свободного места». При этом для театров и концертных площадок в Петербурге действует квота в 50% заполняемости зала, а с 1 декабря она ужесточается до 25% в связи с тяжелой эпидемической ситуацией.

«Театр (МДТ Европы) — немедленно закрыть, Собчак — арестовать! Она говорит, что переболела и ей, мол, все равно. Но это эгоистическая позиция, она может по-прежнему представлять опасность для окружающих, свойства вируса еще не изучены в полной мере. Никому не нравятся ограничительные меры, но их необходимо исполнять, если мы хотим выжить и избежать полного локдауна», — заявил глава петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По его мнению, Петербург переживает настоящее бедствие из-за пандемии, и городу нужна сталинская дисциплина в соблюдении ограничительных мер.

«Многие потеряли близких, у других тяжело болеют родные и друзья. Мы страдаем, и призыв любого публичного лица сейчас к ковид-диссидентству — это как минимум безответственно, а в случае с Собчак за призыв к ковид-диссидентству ее надо привлекать к ответственности», — уверен Малинкович.

Коммунист добавил, что просит считать его высказывание заявлением в правоохранительные органы.

Добавим, что пост Собчак в Instagram о посещении театра вызвал критику и у ее подписчиков.

«Ни одного свободного (места)? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», — этот отклик одного из пользователей собрал 340 лайков.

Читайте развитие сюжета: Депутат Боярский ждет объяснений от властей Петербурга после концерта Басты