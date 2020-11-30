Пятигорск, Ставропольский край, , 10:20 — REGNUM Сотрудница магазина в городе Пятигорске заподозрена в присвоении и растрате около 2,5 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Ранее в отдел полиции Пятигорска обратился директор одного из местных канцелярских магазинов. Мужчина рассказал, что в ходе ревизии товара была выявлена недостача. Выяснилось, что к преступлению причастна 43-летняя заведующая учреждением.

По данным полиции, злоумышленница в течение пяти лет выносила из магазина различный товар и продавала его третьим лицам. Общая сумма ущерба составила порядка 2,5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пятигорске в аналогичном преступлении была заподозрена управляющая магазином одежды. Установлено, что в течение двух лет она присваивала себе часть денег, полученных от клиентов. Так сотрудница учреждения «заработала» около 3 млн рублей.