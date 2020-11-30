Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Координатор правительства Швеции по кризисным ситуациям Элизабет Бактеман заявила, что у граждан страны есть необходимая «физическая и психическая готовность» справляться с коронавирусом в течение всего 2021 года. Она также отметила, что, несмотря на появление вакцины от COVID-19, пандемия коронавирусной инфекции не прекратится. Об этом сообщила газета Expressen.

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»Пандемия никуда не исчезнет только потому, что мы получим вакцину», — заявила Бактеман.

По ее словам, сейчас правительство Швеции готовится к продлению существующих карантинных ограничений, так как власти совершенно не исключают возникновения локальных вспышек коронавируса.

Интерпретируя слова Бактеман, журналисты отметили, что правительство Швеции, похоже, настроено провести еще один год, сохранив различные ограничения, которые не позволяют людям встречаться со своими близкими, проводить время с друзьями, физически присутствовать на рабочем месте и посещать спортивные и развлекательные мероприятия.

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