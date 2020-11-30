Стокгольм, , 10:21 — REGNUM Профессор Гётеборгского университета Ингемар Скуг считает, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти должны предпринять необходимые меры для ужесточения действующих санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН) в отношении членов персонала, работающего в домах престарелых Швеции.

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Профессор призвал запретить работникам учреждений по уходу за пожилыми людьми выходить на работу, если кто-то из членов их семьи простужен или проявляет симптомы заболевания COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Если нам необходимо снизить уровень смертность в Швеции, то нужно предотвратить попадание инфекции в систему ухода за пожилыми людьми», — заявил Скуг.

По данным журналистов, сейчас в Швеции сотрудники домов престарелых могут выходить на работу, ожидая при этом результат теста на COVID-19, если у них нет симптомов заболевания. Посещение учреждения по уходу за пожилыми людьми также допускается, если у взрослого или старшеклассника в семье медработника проявляются симптомы простуды, однако COVID-19 обнаружен не был.