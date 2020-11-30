Казань, , 10:24 — REGNUM В столице Татарии в зимний период будут работать 78 хоккейных коробок, 18 катков, восемь лыжных трасс с освещением и три трамплина. При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Казани планируется проведение 33 спортивно-массовых мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Одними из первых в сезоне 2020−2021 годов начали работу два катка — с 18 ноября на стадионе «Трудовые резервы», с 21 ноября в Советском районе на стадионе «Ракета». В ближайшее время откроется еще шесть катков. Помимо этого, для массового катания в городе будут функционировать 78 хоккейных коробок. В ежегодном хоккейном турнире «Золотая шайба» заявили об участии 77 команд.

Для лыжников станут доступны восемь трасс. Пока ведутся работы по реконструкции и улучшению действующих лыжных комплексов. У кого нет необходимого инвентаря, организуют прокат лыж на 12 базах, где будут доступны более 1,5 тыс. пар лыж.

Трасса с подъемником для любителей сноуборда и горных лыж, а также три трамплина откроется в жилом массиве Нагорный.

ИА REGNUM напоминает, в парке имени М. Горького на стадионе «Трудовые резервы» в Казани открыт каток. Для любителей хоккея организовано катание в выходные и праздничные дни с 12:00 до 14:00. На массовое катание жителей приглашают в будни с 17:30 до 22:00, в выходные и праздники — с 14:00 до 22:00. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых допускаются на каток бесплатно. Также посещать ледовую площадку разрешено со своими коньками, а для тех, у кого их нет, организован пункт проката и заточка коньков.

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