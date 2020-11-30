Калининград, , 10:19 — REGNUM В Калининград переместилось судно снабжения «Иван Сидоренко», планируемое для подачи труб в ходе достройки газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), которое вышло из порта Светлый вечером 29 ноября. Об этом 30 ноября стало известно из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Указывается, что судно, которое прибыло в порт Светлый более двух месяцев назад и почти весь этот период простояло там на якоре, в данный момент пришвартовалось в калининградском порту.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря.