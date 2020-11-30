Стокгольм, , 10:18 — REGNUM В Швеции в 2020 г. число жертв незаконного применения оружия возросло до 43 человек после того, как 28 ноября в своей квартире в Мальмё был насмерть застрелен 40-летний мужчина. В течение всего 2019 года жертвами перестрелок в стране стали 42 человека. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Это результат отсутствия той работы, которая не была проделана десять, двадцать, тридцать лет назад», — заявила Линда Стааф, руководитель разведывательного подразделения полиции Швеции.

По ее словам, большая часть преступлений с применением огнестрельного оружия связана с деятельностью организованных преступных группировок, которые орудуют в городских кварталах, населенными беженцами.

«Основной вопрос заключается в проблеме интеграции. Речь идет о том, что большая часть жителей покидает эти районы», — прокомментировала Стааф.