Ширинский район, Хакасия, , 10:07 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии постановлением правительства организован памятник природы «Каменный лес». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, площадь охраняемой территории составит около 223,5 га.

Отмечается, что природный памятник организован без изъятия земель у собственников, пользователей и арендаторов. Туристы и сборщики дикоросов также смогут свободно передвигаться по «лесу». При этом будут созданы новые экологические тропы, места стоянок и сбора мусора.

По словам главы департамента по охране животного мира Татьяны Брагиной, работа над созданием памятника велась три года. Первоначально местные жители высказались против этой идеи, однако властям всё же удалось убедить их в необходимости охраняемой природной территории. Таким образом, инициаторы намерены защитить комплекс каменных изваяний от антропогенного влияния.

«Дело в том, что неконтролируемый туристический поток негативно сказывается на состоянии каменных глыб, имеющих определенные формы, очертания, историю и легенды… Придание данной территории охраняемого статуса позволит более детально изучить историю возникновения каменных изваяний и сохранить их для будущих поколений», — отметила она.