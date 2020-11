Токио, , 10:07 — REGNUM Энтузиаст с ником Dopply воссоздал игры The Legend of Zelda: Faces of Evil и The Legend of Zelda: Wand of Gamelon при помощи программы GameMaker. Об этом 29 ноября сообщило издание Kotaku.

Dopply отметил, что ему удалось не только заново создать уже существующие игры, но и значительно улучшить их: добавив новые элементы управления и более плавную частоту кадров. Получившиеся проекты доступны для скачивания бесплатно.

Напомним, The Legend of Zelda: Faces of Evil и The Legend of Zelda: Wand of Gamelon — это видеоигры, выходившие на платформе Philips CD-i. Оба проекта настолько не понравились геймерам, что разработчики из Nintendo даже не считают их частью канона The Legend of Zelda.

