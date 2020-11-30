Сакраменто, США, , 10:10 — REGNUM За истекшие сутки в американском штате Калифорния было госпитализировано свыше 7,4 тыс. человек с COVID-19, вызываемым коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 ноября сообщает газета The Los Angeles Times.

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Также указывается, что, по информации журналистов издания, власти штата опасаются, что количество пациентов с COVID-19 может увеличиться в ближайшее время из-за «черной пятницы», массовой распродажи товаров, которая проводится после празднования в США Дня благодарения.

«Мы готовились к увеличению (количества заболевших COVID-19), но никто из нас не ожидал, что оно будет столь большим за такой короткий промежуток времени», — заявила по данному поводу главный врач округа Лос-Анджелес Барбара Феррер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение последних недель общее число выявленных в Калифорнии носителей коронавируса резким образом возросло и превысило 1,2 млн.