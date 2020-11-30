Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Свердловской областной клинической больнице № 1 (Екатеринбург) закупили новый компьютерный томограф и цифровой рентгенодиагностический комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Аппарат КТ обладает повышенной скоростью работы, а изображения у него получаются более качественными, нежели у имеющихся в больнице томографов. Рентгенодиагностический комплекс является телеуправляемым, и лаборантам не нужно ходить в фотолабораторию для проявления плёнки — снимки автоматически появляются на мониторе рабочей станции.

«На покупку данного оборудования министерством здравоохранения РФ было выделено 91,5 миллиона рублей», — уточнили в департаменте. Деньги предоставлены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков пообещал, что в ближайшее время область получит три новых компьютерных томографа.

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