Симферополь, , 10:03 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 30 ноября сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о регистрации 230 новых случаев.

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«За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая — завозные из-за рубежа», — написал Аксёнов.

В регионе увеличивают и количество проведенных исследований — за минувшие сутки на новую коронавирусную инфекцию обследованы 5582 человека.

Всего с начала пандемии в Крыму, таким образом, подтверждено 15 372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 11 422 человека, скончались 283 пациента.