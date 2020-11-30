Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге затягивается закрытие движение транспорта по улице Чкалова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Движение останется закрытым на фрагменте от улицы Шаумяна до улицы Депутатской. Меры продлены до 31 декабря 2020 года.

Изменения связаны с затянувшимися работами по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, а также дождевой канализации. Ответственный за выполнение работ — застройщик ООО «Брусника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перекрыли ещё одну улицу в юго-западной части города — Большакова, в районе КРК «Уралец».

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