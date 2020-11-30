Челябинск, , 09:59 — REGNUM В Челябинской области за сутки выявлено ещё 284 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны в регионе обнаружили уже 26 651 заразившегося. Больных COVID-19 насчитывается 8593.

За сутки в связи с излечением были выписаны 245 человек. А за весь период пандемии поправились уже 17 134 пациента.

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