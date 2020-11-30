Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Петербурге серьезно сократились объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе проверили 24 218 человек. При этом днем ранее власти сообщали о 37 043 тестах в сутки. То есть за один воскресный день произошло полуторакратное падение количества тестов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Под присмотром медиков в Петербурге сейчас остаются 2178 человек. Из них 29 человек находятся в обсерваторе, 546 — на самоизоляции, 1603 человека — контактные лица.

С начала октября 33 649 человек, находящихся на самоизоляции, получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Добавим, по последним данным, в городе осталось лишь 7,5% свободных коек для пациентов с COVID-19. Количество госпитализаций в стационары с пневмониями и коронавирусом за неделю увеличилось на 9,2%, всего за семь дней туда поместили 5486 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за неделю госпитализировали 5,5 тыс. коронавирусных больных