Майкоп, , 09:54 — REGNUM Проект по безналичной оплате питания в школах стартовал в городе Майкопе. Система позволит родителям контролировать расходы учащихся и снизить риски, связанные с использованием детьми наличных денег, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе мэрии столицы Адыгеи.

В пилотном режиме проект запущен в Эколого-биологическом лицее №35. Родители пополняют лицевой счет пластиковой карты ребенка через терминал, установленный вблизи школы. С этого счета автоматически списываются деньги на оплату горячего питания. Кроме того, ученик может использовать карту для оплаты продуктов, купленных в школьном буфете.

«Ввод системы безналичной оплаты решит ряд проблем, возникающих в школах: упростятся процедуры родительского контроля за расходованием денег учащимися, учета посещаемости и питания школьников», — сказано в сообщении.

Кроме того, сервис, как ожидается, повысит финансовую прозрачность образовательных организаций. Если апробация безналичной системы оплаты питания окажется успешной, она постепенно будет вводиться и в других учебных заведениях Майкопа, добавили в мэрии.

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