Лос-Анджелес, США, , 09:53 — REGNUM Названы самые популярные персонажи «королевской битвы» Apex Legends. Об этом 29 ноября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/TitanfallBlog/status/1332122214473162752

В голосовании за лучшего персонажа могли принять все желающие геймеры. В итоге места распределились следующим образом: Рэйф, Бладхаунд, Хорайзон, Октейн и Лайфлайн.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер от студии Respawn Entertainment. В нём геймеры могут взять под своё управление уникального персонажа с особыми способностями.

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