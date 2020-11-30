Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Власти Бурятии продлили действие ограничительных мер из-за коронавируса до 31 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято региональным оперативным штабом.

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Таким образом, до конца зимы в регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, пожилым жителям, а также людям с хроническими заболеваниями необходимо в этот период соблюдать режим самоизоляции. Руководителей коллективов призвали перевести сотрудников на гибкий график работы, чтобы исключить скопления в общественном транспорте.

«Также организациям рекомендовано перевести 30% работников на удаленный режим работы, за исключением сотрудников, функции которых невозможно выполнять дистанционно», — отметили в правительстве.

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