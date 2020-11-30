Магас, , 09:49 — REGNUM В Ингушетии в рамках расследования убийства в городе Сунжа задержан подозреваемый. Им оказался 58-летний житель города Назрани, сообщили 30 ноября в пресс-службе МВД по региону.

По версии правоохранителей, он расстрелял 37-летнего жителя города Сунжи, находящегося в автомобиле ВАЗ-2111. Инцидент произошел утром 16 ноября на улице Комсомольской. После того как злоумышленник произвел выстрелы из огнестрельного оружия, он скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу. Но спасти его не удалось.

Следователи обнаружили на месте происшествия гильзы и пули и мобильный телефон. Спустя десять дней скрывшегося подозреваемого задержали и поместили в ИВС МВД. Одной из версий случившегося считают кровную месть. Якобы убийство жителя Ингушетии Ислама Полонкоева произошло из-за разборок, связанных с родовой башней.

Читайте также: Житель Ингушетии убит в ходе межтейповых разборок из-за родовой башни