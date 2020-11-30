Ханты-Мансийск, , 09:45 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев.

Основные очаги заражения на 30 ноября: Сургут — 47; Ханты-Мансийск — 32; Нягань — 31; Нижневартовск — 21; Нефтеюганский район — 20; Сургутский район — 14.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 30 ноября 34 342 случая. Излечились 29 254 югорчан, 407 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 30 ноября — 1,07.