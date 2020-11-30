Чита, , 09:45 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 504 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 318 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 115 (за выходные число таких больных не изменилось) находятся в тяжелом состоянии, 59 (+9 за выходные) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 17 381 пациент вылечен от коронавируса и снят с меднаблюдения (+249 пациентов за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье сократилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: COVID-19 ещё на год отсрочил проверки забайкальского бизнеса