Лондон, , 09:44 — REGNUM Новая игра серии Forza Horizon может выйти раньше, чем недавно анонсированная Forza Motorsport. Об этом 29 ноября сообщило издание Eurogamer.

Forza Horizon 5 ещё не была официально анонсирована, однако журналист портала GameBeat Джефф Грабб уверен, что она выйдет раньше, чем Forza Motorsport. По его слова, релиз может состояться уже в 2021 году.

Напомним, Forza Horizon — это серия аркадных гоночных симуляторов от студии PlayGround Games. Издателем франшизы выступает Microsoft Studios.

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